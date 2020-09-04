【職場大變革】疫情令「五天工作」與「朝九晚五」一去不返？

市場數據顯示，新冠肺炎疫情可為職場文化帶來永久性的改變。新的研究調查發現，五天工作周和「朝九晚五」的模式可能一去不復返！

信諾(Cigna)的最新研究在今年6月舉行，旨在了解新冠肺炎疫情對全球健康的影響。研究發現，全球18%的受訪者認為，新冠肺炎疫情後生活不會再像從前一樣，比例較4月上升5%。在南韓、新加坡和美國，比例分別升至38%、26%和25%。然而，中國內地對於可以保持現狀抱有更大的信心，只有5%的人認為未來不會像從前一樣。

信諾的研究亦評估了其他健康指標，包括個人健康、社交、經濟、家庭及工作；健康及安康指數；虛擬健康評估追蹤；及關於「新常態」面貌等意見。

●每周工作五天和「朝九晚五」模式改變

在調查的市場中，60%的人表示能在家工作，這對在職人士對未來職場文化的態度作出了影響。

超過一半(53%)的人表示，他們希望未來用最少一半的時間在家工作，這比例在新加坡升至67%，在西班牙和泰國升至56%，在南韓則升至40%。近四分之一(22%)的人更表示他們不希望在辦公室中工作的時間超過20%。

在職人士並不熱衷以辦公室為主要工作地點。不到四分之一(23%)的人想回到全職辦公室工作狀態，在這方面，新加坡和泰國(17%)以及中國內地(19%)的意願最低。

信諾國際市場總裁石湛森(Jason Sadler)表示，新冠肺炎疫情大大影響了工作及生活。縱使辦公室在打造企業文化及促進團隊合作扮演一定的角色，但是最近幾個月的經驗卻告訴我們在家工作也有卓越的成效。然而，這也帶來了挑戰，僱主需要認真考慮如何支援遙距工作的員工，並定期關心員工的工作狀況。

●擔心受感染，避免回到辦公室及日常行程

員工對返回工作場所感到不安。42%的人表示擔心於返回辦公室途中、出席會議或共享工作空間而感染新冠肺炎。這比例在新加坡升至54%，在阿聯酋則升至51%，但是在香港只有19%，在這項最新調查完成之後，香港的病例亦有所增加。

41%的人表示擔心工作場所的防疫方案，例如保持社交距離和需要戴口罩等，泰國和新加坡最為擔心(47%)，新西蘭最不擔心，比例僅為26%。

●不是所有員工的需求都得到充分滿足

研究報告亦指出，當員工返回辦公室後希望獲得不同類型的支援，以及現時僱主提供的支援與他們希望獲得的支援之間的差距。

大部分僱主都有承擔應有的責任。超過一半(52%)的人表示僱主提供了防護和消毒用品，例如口罩和消毒劑。這比例在中國內地升至62%，在台灣升至58%，在新加坡和新西蘭則升至55%。

不過，60%的人表示希望在額外開支上獲得補助，例如防護和消毒用品，以及在家工作的額外支出，在使用空調量較高的阿聯酋和新加坡，這比例分別升至73%和71%。儘管如此，有約五分之一(19%)的人表示僱主已經採取了適當的措施。僱主方面，29%的阿聯酋僱主和19%的新加坡僱主表示已經加強這方面的支援，而香港的比例僅為11%。

心理健康是另一個調查領域。儘管近四分之一(24%)的人表示僱主現時提供了支援，但是近一半(50%)的人表示，他們希望獲得更多的援助。較多的新西蘭(40%)和阿聯酋(34%)僱主有提供心理健康支援，南韓和香港公司的比例僅分別為15%和16%。

信諾新冠肺炎疫情的全球影響研究由信諾委託凱度(Kantar)在2020年1月至6月期間進行，直至年底結束。到目前為止，在中國內地、香港、南韓、新西蘭、新加坡、西班牙、台灣、泰國、阿聯酋、英國和美國，共進行了16,843個網上訪問。

受訪者透過網上招募並經過嚴格的篩選，年齡、性別及個別城市受訪者的數目根據各城市的人口比例而定。調查以20至25分鐘完成，並在匿名方式下進行。

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