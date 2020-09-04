【悲情樓市】二手樓價指數連跌兩周　累計1.92%

中原城市領先指數CCL最新報177.43點，按周跌0.72%，連跌兩周累計1.92%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.22點，按周跌0.93%。CCL(中小型單位)報177.79點，按周跌0.91%。

三大整體指數同樣連跌兩周，兼重返今年5月水平。CCL_Mass累跌2.25%、CCL(中小型單位)累跌2.04%及CCL累跌1.92%。

CCL(大型單位)報175.60點，按周升0.31%，近4周持續一升一跌，累積上升力量。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，政府收緊防疫措施，短暫窒礙樓價升勢，CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)齊跌2周，但低價盤數量有限，加上8月份疫情出現明顯好轉，二手成交顯著增加，三大整體指數跌幅開始收窄，樓價出現尋底迹象。

四區方面，新界西CCL_Mass報162.37點，按周跌2.51%。自政府推出新一輪防疫措施後，新界西樓價明顯受壓，連跌4周共4.15%。近期疫情明顯緩和，新界西上車盤成交急增，相信新界西樓價有望率先向上，帶領大市止跌回升。

新界東CCL_Mass報186.79點，按周跌1.86%，連跌2周共2.52%。九龍CCL_Mass報174.13點，按周跌1.91%，連跌2周共2.42%。港島CCL_Mass報190.46點，按周升2.29%，升幅為7周最大。

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