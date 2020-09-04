【fb直播】港股跌少截唔使驚？
2020年09月04日 16:16
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隔晚美股急瀉，拖累港股迎來Sad Friday(4日），最多挫逾500點，低見24,488點，不過尾市跌幅明顯收窄，下周港股有冇機會回補今日下跌裂口？
科技股迎嚟大地震！ATMX全線大幅低開，騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)由頭跌尾；但之後美團點評(03690)一度倒升，小米集團(01810)更拗腰倒升，股民要把握撈貨時機？邊隻水位較吸引？追縱恒生科技指數的ETF又係咪選擇？
恒指公司指數調整將於收市後生效，藍籌新貴仲有隻藥明生物(02269)，股價受股東配股拖累，失守190元水平，藍籌魔咒提早應驗？旺旺(00151)及信置(00083)即將被剔出，對往後股價係助力定阻力？
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