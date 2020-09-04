【市後重點睇】港匯偏強　道期升百點

美匯指數處92.79，港匯見7.7502，離岸人民幣(CNH)見6.8410，美元兌日圓106.1上落，歐元報1.1841，英鎊報1.3293。金價企1,935美元。布油見44.19美元，紐油報41.5美元。道指期貨升101點。

●市後關注點

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國7月貿易赤字；美國8月ISM服務業指數

●【股壇明燈？】特朗普炫耀道指升上兩萬九，翌日即急挫。

●【旅業蕭條】維珍大西洋航空或將再裁員逾千人。

●【全球攬炒】首8個月美企裁員196.3萬人破紀錄。

●「宅經濟」帶挈！亞馬遜增聘7,000名英國員工。

●全球經貿戰：美國微信用戶起訴要求看封禁證據。

●中國經濟：

-9月9日至10月8日舉辦全國「消費促進月」。

-金九銀十旺季效應，玻璃水泥價齊升。

-深圳擬取消港澳企業於前海及蛇口區投資准入限制。

●分析：雙循環戰略下中國或樂見人民幣轉強？

●【大行報告】

-滙豐環球上調康師傅至18.1元。

-高盛升恒大目標價3%，至18.6元。

-中金指9月海外市場積極因素仍佔主導。

●中國經濟：內地房企流動性指標惡化至5年最差水平。

●美股大冧！全球10大科技富豪身家單日縮3,432億，最傷係...

●美股未跌夠？埃利安警告或再挫10%...

●高銀復牌股價急升，長實協助下融資87億，20億售保理業務。

●新冠肺炎：

-保監局延長臨時便利措施至今年底。

-新加坡7月零售銷售按年减8.5%，好過預期。

●星展：內地互聯網業下半年向好，電商及遊戲增長勢頭勁。

●新股專輯：傳百勝中國以412元定價，較美股折讓約5%。

●差估署：7月私宅落成僅83伙，近三年半最少。

●【悲情樓市】二手樓價指數連跌兩周，累計1.92%。

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