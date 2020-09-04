【市後重點睇】港匯偏強 道期升百點
2020年09月04日 16:21
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美匯指數處92.79，港匯見7.7502，離岸人民幣(CNH)見6.8410，美元兌日圓106.1上落，歐元報1.1841，英鎊報1.3293。金價企1,935美元。布油見44.19美元，紐油報41.5美元。道指期貨升101點。
●市後關注點
-20:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國7月貿易赤字；美國8月ISM服務業指數
●恒生指數全日收報24,695點，跌312點或1.25%。主板成交2,131億港元。美股納指急瀉近半成，恒生科技指數收報7,588點，跌118點或1.53%。科技股爆小股災，騰訊挫2.9%，收報518元。阿里巴巴跌3.5%報274元；美團點評跌0.3%報261.8元；小米集團早段挫逾7%後有買盤吸納，收報24.5元，倒升2.51%。https://bit.ly/3306y8x
●A股快報：滬綜指收跌29點，本周跌1.4%。https://bit.ly/2Z55U8e
●【股壇明燈？】特朗普炫耀道指升上兩萬九，翌日即急挫。
●【旅業蕭條】維珍大西洋航空或將再裁員逾千人。
●【全球攬炒】首8個月美企裁員196.3萬人破紀錄。
●「宅經濟」帶挈！亞馬遜增聘7,000名英國員工。
●全球經貿戰：美國微信用戶起訴要求看封禁證據。
●中國經濟：
-9月9日至10月8日舉辦全國「消費促進月」。
-金九銀十旺季效應，玻璃水泥價齊升。
-深圳擬取消港澳企業於前海及蛇口區投資准入限制。
●分析：雙循環戰略下中國或樂見人民幣轉強？
●【大行報告】
-滙豐環球上調康師傅至18.1元。
-高盛升恒大目標價3%，至18.6元。
-中金指9月海外市場積極因素仍佔主導。
●中國經濟：內地房企流動性指標惡化至5年最差水平。
●美股大冧！全球10大科技富豪身家單日縮3,432億，最傷係...
●美股未跌夠？埃利安警告或再挫10%...
●高銀復牌股價急升，長實協助下融資87億，20億售保理業務。
●新冠肺炎：
-保監局延長臨時便利措施至今年底。
-新加坡7月零售銷售按年减8.5%，好過預期。
●星展：內地互聯網業下半年向好，電商及遊戲增長勢頭勁。
●新股專輯：傳百勝中國以412元定價，較美股折讓約5%。
●差估署：7月私宅落成僅83伙，近三年半最少。
●【悲情樓市】二手樓價指數連跌兩周，累計1.92%。
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