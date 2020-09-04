恒地錦田南住宅項目申請削減單位至2179伙

上述地盤鄰近西鐵錦上路站，佔地約270,289方呎，擬議住宅地積比率由5倍，下調至4.61倍，計劃興建8幢分層住宅，較原先加建1幢，但層數則由劃一18層高，降低到介乎15至18層，住宅樓面約1,246,254方呎，另設兩層高會所，住宅單位則較原先的2,368伙，減少189伙。

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