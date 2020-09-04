世界黃金協會：全球央行需求放緩　7月買金近兩年最少

內地媒體引述世界黃金協會(WGC)最新報告，7月全球各國央行的黃金需求明顯放緩，月內總計淨買入了8.2噸黃金，為2018年12月以來最低水平。不過，今年以來央行仍增持超過200噸黃金。

具體來看，7月土耳其買入了19.4噸黃金，卡塔爾央行買入了3.1噸，印度央行買入了2.8噸，哈薩克斯坦央行買入了1.9噸。烏茲別克斯坦拋售了11.6噸黃金，蒙古央行拋售了6.1噸黃金。此外，協會指德國央行和俄羅斯央行亦減持了0.5噸黃金儲備。

協會認為，各國央行還會繼續買入黃金，目前賣出黃金的央行數量超過了買入黃金數量，八家央行賣了黃金，七家央行買了黃金。

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