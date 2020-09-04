新股專輯：福祿控股下周一招股 入場費4494元
2020年09月04日 16:42
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中國虛擬商品及服務商福祿控股(02101)將於下周一至周五(7至11日)招股，每股招股價介乎6.9至8.9元，每手500股，入場費4,494.84元，預期9月18日掛牌。
該公司是次發行1億股股份，集資最多8.9億元，所得約30%將用於增加虛擬商品交易的種類；約20%用於增加虛擬商品消費場景合作夥伴；約20%開發增值服務；約20%潛在收購；約10%營運資金及一般企業用途。
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