當代置業8個月合約銷售223.6億人民幣
2020年09月04日 16:46
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當代置業(01107)公布，截至2020年8月31日止8個月，集團合約銷售額約223.6億元人民幣(下同)，其中物業合約銷售額約220.1億元，車位合約銷售額約3.5億元，物業合約銷售面積約215.46萬平方米，銷售均價每平方米約10,215元。
於2020年8月，集團合約銷售額約41.46億元，其中物業合約銷售額約41.16億元，車位合約銷售額約2,993萬元，物業合約銷售面積約391,888平方米，銷售均價每平方米約10,504元。
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