人民幣繼續回落　全周計仍升0.37%

人民幣繼續回落。周五(4日)在岸人民幣收報6.8393兌每美元，較上日跌38點子；離岸人民幣於亞洲時段報6.8433，較上日跌58點子。惟全周計算，在岸人民幣仍兌美元升值0.37%。

華僑銀行大中華區研究主管謝棟銘指，中國對人民幣升值的擔憂遠未到頭疼的地步，在人民幣匯率指數回到95價位之前，中國干預的可能性非常小。

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