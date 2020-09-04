惠譽料內地家電業錄低個位數增長　將重啟海外併購

惠譽評級中國企業研究董事黃筱婷預料，內地家用電器行業於2020至2024年間可能會錄低個位數的增長，主要取決於長期新家居的需求及更換，內地家庭可支配收入持續增加及政府補貼計劃亦會推動國內電器需求。

家電行業首季表現受新冠肺炎疫情嚴重打擊，黃筱婷解釋，住宅區的封鎖導致安裝服務中斷，使大型家用電器的銷售大受影響。她指，隨着疫情於第2季緩和，內地大部分地區解封，該類業務於第2季起出現復甦。當中，在2月份冷氣機、雪櫃銷量按年分別下滑41.5%及35.6%，到6月份這兩類電器已分別錄得按年增長13.1%和9%，而在7月份銷售錄逾1成增長。

她指，廚房電器及生活電器在農村地方有待滲透，因此會錄較大增長，房屋銷售亦會為廚房電器及空調產品帶來周期性的推動。

惠譽中國企業研究助理董事韓婷芊指，內地家電企業於2016至2017年達到海外併購的高峰，經幾年的整合後，料行業領導者將會重新進行海外併購，目標是營運較差的同業，並進行橫向擴充至其他子行業。她補充，由於海外疫情尚未穩定，短期內企業向海外的擴充將暫停，但企業長期擴展計劃不會改變。

她表示，疫情推動了電子商務渠道的銷售，上半年內地家電網上銷售額按年增長7.2%，而實體銷售額則下跌29.3%，相信下半年網上電器銷售將持續增長。

至於內地政府推動「經濟內循環」，她認為政策對家電行業，尤其雪櫃、洗衣機等有置換需求的電器帶來正面影響。

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