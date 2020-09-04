【中環剝花生】科技股大起大落 投資者點適者生存？
2020年09月04日 17:03
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科技股突爆小股災，美股及港股頓失向上動力，暴跌原因何在？「音樂椅」遊戲快完結？還是技術回調，屬買入時機？中美關係未見改善，美國大選臨近，加上美國財政刺激措施遲遲未出台，大市大起大落將更繁頻？投資者如何做到適者生存？傳統股反而可突圍而出？傳統股佔比較重的恒指表現可改善？
拆細股份前受投資者熱捧的蘋果及Tesla，是今次跌市重災區，令人聯想到2000年科網股泡沫亦曾掀起「拆股熱潮」，預示股市爆煲危機再現？
今集《中環剝花生》搵嚟中國通海證券投資部副總裁張曦嵐，以及香港資訊科技商會榮譽會長方保僑同你分析。
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