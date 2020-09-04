世茂集團8月合約銷售額按年升37%
2020年09月04日 17:10
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世茂集團(00813)公布，集團於2020年8月的合約銷售額約為295.6億元人民幣(下同)，合約銷售面積為169.47萬平方米，較去年同期分別上升37%及41%。2020年8月平均銷售價格為每平方米17,443元。
截至2020年8月31日止8個月，集團的累計合約銷售總額約為1,690億元，累計合約銷售總面積為962.98萬平方米，較去年同期分別上升19%及22%。期內平均銷售價格為每平方米17,550元。
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