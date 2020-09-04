新盤動向：新地天水圍及沙田兩盤上月齊獲批預售

發展商部署年底前積極開盤。地政總署資料顯示，8月共有3個住宅項目獲批預售樓花同意書，共涉555伙。

不過，上月未有任何新盤入紙申請預售，而會德豐地產的啟德沐泰街10號項目第1期，單位數量由原本461伙增至492伙，而項目2期的單位數量則由552加至559伙。因此，截至8月底共有28個住宅項目待批預售，共涉14,619伙。

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