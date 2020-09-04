新盤動向：新地天水圍及沙田兩盤上月齊獲批預售
2020年09月04日 17:14
東網電視更多新聞短片
Wetland Seasons Park
發展商部署年底前積極開盤。地政總署資料顯示，8月共有3個住宅項目獲批預售樓花同意書，共涉555伙。
當中新鴻基地產(00016)的天水圍Wetland Seasons Park第3期及沙田多石街項目第1期，分別提供318及196伙，其中天水圍項目日前已突擊將樓書上網，料短期內有機會公布開價及最快月內售。而保利置業集團(00119)的屯門瑧譽亦已取得售樓紙，設有41伙。
不過，上月未有任何新盤入紙申請預售，而會德豐地產的啟德沐泰街10號項目第1期，單位數量由原本461伙增至492伙，而項目2期的單位數量則由552加至559伙。因此，截至8月底共有28個住宅項目待批預售，共涉14,619伙。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me /85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！