差估署：豪宅大戶租金回報跌至1.8厘新低
2020年09月04日 17:18
東網電視更多新聞短片
差餉物業估價署截至7月底最新資料顯示，實用面積1,722方呎或以上的豪宅大戶，租金回報率按月下跌0.1厘，報1.8厘，創有紀錄以來新低。
至於其餘4類面積單位，其中佔3類回報率按月不變，包括實用面積431方呎以下細單位、431至752方呎中小型單位、以及1,076至1,721方呎大單位，最新回報率介乎2至2.4厘。
而餘下實用面積753至1,075方呎單位類別，租金回報率則按月回升0.1厘，7月份報2.2厘。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me /85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！