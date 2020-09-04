差估署：豪宅大戶租金回報跌至1.8厘新低

差餉物業估價署截至7月底最新資料顯示，實用面積1,722方呎或以上的豪宅大戶，租金回報率按月下跌0.1厘，報1.8厘，創有紀錄以來新低。

至於其餘4類面積單位，其中佔3類回報率按月不變，包括實用面積431方呎以下細單位、431至752方呎中小型單位、以及1,076至1,721方呎大單位，最新回報率介乎2至2.4厘。

而餘下實用面積753至1,075方呎單位類別，租金回報率則按月回升0.1厘，7月份報2.2厘。

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