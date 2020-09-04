中國海外宏洋8月合約銷售44億人幣

在2020年1至8月份，累計合約銷售額365.42億元及合約銷售面積311.84萬平方米，分別按年增加5.7%及下跌2.2%。

截至2020年8月底，累計認購未簽約額13.21億元及認購未簽約面積90,800平方米。

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