中國海外宏洋8月合約銷售44億人幣
2020年09月04日 17:19
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中國海外宏洋集團(00081)公布，在2020年8月份中海宏洋系列公司實現合約銷售額44.49億元人民幣(下同)及合約銷售面積36.68萬平方米，分別按年下跌13.1%及11.9%。
在2020年1至8月份，累計合約銷售額365.42億元及合約銷售面積311.84萬平方米，分別按年增加5.7%及下跌2.2%。
截至2020年8月底，累計認購未簽約額13.21億元及認購未簽約面積90,800平方米。
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