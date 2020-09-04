中海8月合約物業銷售額按年增17.6%
2020年09月04日 17:24
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中國海外發展(00688)公布，於2020年8月中國海外系列公司的合約物業銷售金額約為287.91億元人民幣，而相應的已售樓面面積約為136.82萬平方米，分別按年增加17.6%及降低9%。
2020年1月至8月，中國海外系列公司累計合約物業銷售金額約2,222.94億元人民幣，相應的累計已售樓面面積約1,213.15萬平方米，分別按年增加2.1%及降低0.4%。
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