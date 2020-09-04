正榮地產8月合約銷售額123億人幣
2020年09月04日 17:50
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正榮地產(06158)公布，截至2020年8月31日止月份，集團連同合營公司及聯營公司的累計合約銷售金額約為123.03億元人民幣，合約銷售建築面積約為76.55萬平方米，截至2020年8月31日止月份的合約平均售價約為每平方米16,100元人民幣。
截至2020年8月31日止8個月，集團連同合營公司及聯營公司的累計合約銷售金額約為818.96億元人民幣，合約銷售建築面積約為532.29萬平方米及合約平均售價約為每平方米15,400元人民幣。
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