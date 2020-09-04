新意網按年少賺9% 末期息每股17.5仙
2020年09月04日 17:50
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新鴻基地產(00016)旗下新意網集團(01686)公布，截至2020年6月30日止之全年，公司股東應佔溢利7.83億元，按年減少9.47%，惟撇除投資物業公平值之增加後的公司股東應佔基礎 溢利，按年增長約6%至7.09億元。該公司派末期股息每股17.5仙。
新意網期內持續經營業務的收入按年上升10%至17.14億元，主要受惠於核心數據中心業務現有客戶的業務增長以及新簽約的客戶增長。
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