傳英國評估與歐盟達成貿易協議可能性僅30%

英國脫歐過渡期只剩下幾個月的時間，但外國媒體報道，由於英國與歐盟在國家補貼一事仍然存在分歧，英國高級官員認為，最終能達成貿易協議的可能性只有30至40%。

英國於1月31日離開歐盟，目前正處於過渡期直至今年底，但雙方就貿易協議的談判一直沒有進展。

據悉，英國希望透過國家援助來發展科技領域，故相信英國政府在這方面不會輕易向歐盟屈服。

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