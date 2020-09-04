講股半分鐘：龍頭科網股值得趁調整吸納
2020年09月04日 18:06
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今集《講股半分鐘》由中國通海證劵投資部副總裁潘彥銘Thomas為我們講股。他表示美股在過去一段時間升勢強勁，相信調整遲早出現，隔晚果然出現大跌，導致港股跟隨顯著回調。
不過，他又指，無論美股如何波動，對業務立足在大中華的大型科網股無根本性影響。如果美股只是短期健康調整，而龍頭科網股如騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)跌至吸引水平，值得逐步收集。
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