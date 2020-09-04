新股專輯：福祿引恒地李家傑作基投

基投包括中投中財認購800萬美元、恒基集團主席李家傑基金認購600萬美元、武漢百捷認購300萬美元、完美世界認購100萬美元，以及光谷產投認購3,000萬元人民幣。

該公司過去兩年成品交易總額(GMV)呈現下跌趨勢，今年首季GMV按年減少13.91%。首席財務官茅峰解釋，促成的通信相關虛擬商品及服務GMV佔比逾五成，公司近年對商品及服務組合進行策略性調整，主要促成佣金率較高的交易。不過，文娛相關虛擬商品交易增長快速，有信心上市後GMV將會回升。

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