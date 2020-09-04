新股專輯：福祿引恒地李家傑作基投
2020年09月04日 18:26
東網電視更多新聞短片
左起：首席財務官茅峰；高級副總裁水英聿；董事長兼首席執行官符熙；高級副總裁張雨果；高級副總裁趙筆浩
中國虛擬商品及服務商福祿控股(02101)將於下周一至周五(7至11日)招股，是次引入5名基礎投資者，包括近期新股基投常客的恒基地產(00012)聯席主席李家傑。福祿控股董事長兼首席執行官符熙表示，部分基投為公司的合作伙伴，部分則為長線基金，合共認購股份佔超額配售權行使前規模逾20%。
基投包括中投中財認購800萬美元、恒基集團主席李家傑基金認購600萬美元、武漢百捷認購300萬美元、完美世界認購100萬美元，以及光谷產投認購3,000萬元人民幣。
該公司過去兩年成品交易總額(GMV)呈現下跌趨勢，今年首季GMV按年減少13.91%。首席財務官茅峰解釋，促成的通信相關虛擬商品及服務GMV佔比逾五成，公司近年對商品及服務組合進行策略性調整，主要促成佣金率較高的交易。不過，文娛相關虛擬商品交易增長快速，有信心上市後GMV將會回升。
高級副總裁趙筆浩透露，公司除在中國市場發展外，近年亦有隨合作夥伴拓展海外市場，如為阿里巴巴(09988)旗下互聯網Lazada提供服務，當中較看好東南亞市場，如泰國等移動支付比例較高的地區。另外，短期內將拓展上游及下游品類和平台，並探索增值服務發展，而遊戲板塊則會重點發展。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me /85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！