比特幣挫至10000美元邊緣 說好避險呢？

外國媒體報道，隨着環球股市出現由科技企業拋售潮引發的小股災，數碼貨幣一哥比特幣也從早前的12,000美元水平，插至目前的10,000美元邊緣，並創7月27日以來的新低。分析師表示，美國科技股向下、美元走強是價格下跌的主因。

據數碼貨幣網站Coindesk報價顯示，比特幣價格報10,550美元，24小時跌幅達6%。

TradeBlock機構研究主管John Todaro認為，科技股與數碼貨幣的賣家有重疊，美股主要下挫的都是科技股，如Netflix、Facebook、亞馬遜、Alphabet和蘋果公司。

值的注意的是，比特幣的「礦工」也在大舉拋售。數碼貨幣研究公司CryptoQuant執行長Ki Young-Ju表示，礦工擁有大量比特幣，無論何時，當他們決定出售時，都會為比特幣帶來巨大的價格壓力。

CryptoQuant認為，目前礦工與挖礦公司之間正在進行一場戰爭，一些礦工希望將價格壓低，迫使競爭者投降，從而確保自身利益。

分析相信，比特幣在12,000美元一直被認為是較大的阻力，接下來需觀察能否重上11,200美元，如果收復這個水平，比特幣牛市可能持續。

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