土瓜灣地舖2450萬元易手　8年帳蝕100萬

舖位市場再錄蝕讓個案。土瓜灣九龍城道47至53號豐裕大廈地下D及E舖，剛以2,450萬元易手，原業主於2012年11月分別以1,550萬及1,000萬元買入該批舖位，現帳面損失約100萬元。舖位原業主曾以高達4,400萬元放盤，一減再減下，近期叫價改為3,000萬元。

該物業建築面積共約1,500方呎，門面闊約24呎，深約60呎，租客為食肆，月租金約6.8萬元，租期至2020年11月底，以最新成交價計算，租金回報率約3.3%。

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