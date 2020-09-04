集團指，由於中國消費市場的需求持續疲弱，集團所買賣消費品及農產品面對來自本地及國際品牌的持續競爭，加上負面和持續不利的全球貿易環境以及冠狀病毒大流行，對集團的收入減少產生不利影響。儘管中國各部門已逐步放寬為應付冠狀病毒大流行所實施的封關及限制措施，惟集團仍然面對疲弱的市場氣氛及所造成的干擾，對集團的快速消費品分類及農產品分類造成不利影響。

儘管收入減少，但與上一財政期間相比，集團的毛利受到的影響更為嚴重。由於整體行業表現不振，加上當前並無實質證據顯示將於短中期內解決困擾全球社區的冠狀病毒大流行及其影響，故董事會的結論為將需對集團最受大流行影響的兩個業務分類(即快速消費品分類及農產品分類)的資產及應收款項作出重大減值。董事會估計，本財政年度將需作出重大減值虧損。另外，集團的部分虧損被雜項開支的輕微減少及於可換股債券所產生的利息收入增加所抵銷。

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