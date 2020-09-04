【大行觀點】穆迪上調內地房產業展望至「穩定」

內地媒體報道，穆迪發表中國房地產業展望報告，將中國房地產行業展望從「負面」調整為「穩定」，預計未來6至12個月全國房地產合約銷售按年增長將達半成。

穆迪將行業展望調整至穩定，主要有數項因素推動。該行預計，未來6至12個月全國房地產合約銷售按年將增長0至5%(過去12個月平均)。隨着銷售增長，庫存仍將接近歷史平均水平，信用質量良好的房地產開發商仍將享有順暢的境內外融資渠道。不過，該行也認為經濟復甦依然乏力，儘管房地產銷售與年初相比已有所增長，但展望期間上升幅度仍將較小。

該行相信，疫情影響減弱後中國房地產銷售將持續恢復。由於年初疫情爆發導致房地產銷售大幅下降，2020年首7個月僅上升0.4%。1至2月的銷售較2019年同期下降35%，原因是中國為控制疫情傳播採取的措施，但在5月防控措施有所放鬆及壓抑需求得到釋放，銷售回復增長。鑑於普通住宅需求仍將強勁及經濟增速恢復，預計展望期間的銷售增速將企穩。2021年首幾個月的銷售增長也將反映2020年同期較小的基數。

另外，中國銷售增長還反映了持平的銷量和小幅價格上升。未來6至12個月二線城市和主要經濟區的三四線城市銷量仍將上升。受城市化、基建完善、經濟增速以及周邊一線和主要二線城市房地產需求的溢出效率拉動，上述城市的房地產需求穩定。不過，一線城市及較弱的三四線城市會分別受到政府較嚴格的調控和較弱的經濟基本面而令這些城市的銷售面積下降，並抵銷上述銷量增長。該行預計政府仍將採取調控措施避免房價過快上漲，並促進房地產市場的長期穩定發展，因此房價漲幅較小。

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