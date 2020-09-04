保監局就險企特定目的業務規則展開公眾諮詢

保險業監管局公布，周五(4日)起就草擬的《保險業(特定目的業務)規則》展開為期6星期的公眾諮詢，以配合預計於2021年實施、為便利保險相連證券在香港發行而設的新規管制度。

保監局表示，保險相連證券是複雜的金融產品，並不適合無法承擔有關風險的一般散戶投資者，早擬的《特定目的業務規則》旨在為保險相連證券的銷售制訂限制，包括合資格投資者的範圍、最低投資額及違反銷售限制的相關罪行，以保障一般散戶投資者的利益。

市民現可到保監局網站參閱諮詢文件，並可於10月16日或之前，將意見透過電郵、傳真或郵寄至保監局辦事處。

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