新股專輯：百勝中國招股價每股412元　較美股折讓約5%

按百勝中國每股412元相當於每股53.16美元計，較其周四(3日)在美股收市價55.92美元，折讓約4.9%。

在完成香港第二上市後，公司將繼續於紐交所上市交易，而香港上市的股份與於紐交所上市的股份將完全可轉換。

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