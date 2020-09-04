新股專輯：百勝中國招股價每股412元 較美股折讓約5%
2020年09月04日 19:19
東網電視更多新聞短片
中國連鎖餐飲集團百勝中國(09987)在港第二上市，其招股價定為每股412元，是次全球發售4,191.07萬股，集資172.67億港元。
按百勝中國每股412元相當於每股53.16美元計，較其周四(3日)在美股收市價55.92美元，折讓約4.9%。
在完成香港第二上市後，公司將繼續於紐交所上市交易，而香港上市的股份與於紐交所上市的股份將完全可轉換。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me /85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！