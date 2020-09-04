高盛上周繳195億罰金 獲馬來西亞撤涉貪檢控
2020年09月04日 20:03
東網電視更多新聞短片
馬來西亞政府表示，已撤銷對高盛3家子企業，就捲入當地國營一馬發展基金的(1MDB)貪腐案的刑事檢控。
據悉，馬國當局亦中止對高盛17名現任及前任董事的案件。
高盛7月時與馬來西亞當局達成和解協議，涉及39億美元，當中上周已繳交25億美元(約195億港元)現金，並保證未來數年把1MDB約14億美元資產歸還。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me /85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！