高盛上周繳195億罰金　獲馬來西亞撤涉貪檢控

馬來西亞政府表示，已撤銷對高盛3家子企業，就捲入當地國營一馬發展基金的(1MDB)貪腐案的刑事檢控。

據悉，馬國當局亦中止對高盛17名現任及前任董事的案件。

高盛7月時與馬來西亞當局達成和解協議，涉及39億美元，當中上周已繳交25億美元(約195億港元)現金，並保證未來數年把1MDB約14億美元資產歸還。

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