融創中國8月銷售額642億元人民幣
2020年09月04日 20:12
東網電視更多新聞短片
融創中國(01918)公布，8月合同銷售金額為642.3億元人民幣(下同)，按年升25.27%；合同銷售面積約457.7萬平方米，按年升30.1%；合同銷售均價為每平方米約14,030元。
今年首八個月，融創合同銷售金額約3,117.5億元，較去年同期3,065.8億元增長1.68%。累計合同銷售面積約2,233.9萬平方米，合同銷售均價為每平方米約13,960元。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me /85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！