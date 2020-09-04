1、經濟下行、中國東北地區人均購買力減弱及消費者意慾因新冠肺炎疫情有所減弱等諸多因素導致收益顯著減少；

2、期內為獨家分銷權產品相關銷售及營銷開支增加；及

2、已就宏觀及行業經濟環境受到的影響進行分析，並對商譽及其他相關非流動資產進行減值評估。基於減值跡象，預計就商譽及其他相關非流動資產作出減值撥備。

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