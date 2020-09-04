華章科技預警年度虧損6750萬至7750萬人幣

截至2020年6月30日止年度虧損大幅減少主要歸因於截至2020年6月30日止年度並無就確認有關或有對價的公允價值變動支出和商譽減值分別約3,040萬元和1.08億元。該影響被因為在當前經濟環境下若干客戶有財務困難無法及時償還應收款項，導致截至2020年6月30日止年度應收帳款及其他應收款項減值損失大幅增加所抵銷。

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