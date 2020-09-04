新盤UPDATES：一手樓紛紛湧現破頂天價承接

即使股市走勢尚未回穩，豪宅買家依然爭相高價搶購新盤單位，無論市區特色大宅以至新界區獨立屋，紛紛湧現破頂天價承接個案。

●奧柏‧御峯天池大宅售4608萬元破頂

●泓碧洋房售2.32億 呎價逾4.38萬同創馬鞍山歷史新高

一手豪宅再錄天價交投。中原麥成輝表示，公司剛促成馬鞍山泓碧首宗獨立屋成交，該雙號屋實用面積5,289方呎，前後花園面積共3,220方呎，配備私人電梯及泳池，間隔五房四套房設計，成交金額達2.32億元，呎價43,865元，創出區內售價及呎價歷史新高紀錄。

●新地天水圍及沙田兩盤上月齊獲批出預售

發展商部署年底前積極開盤。地政總署資料顯示，8月共有3個住宅項目獲批預售樓花同意書，共涉555伙。

不過，上月未有任何新盤入紙申請預售，而會德豐地產的啟德沐泰街10號項目第1期，單位數量由原本461伙增至492伙，而項目2期的單位數量則由552加至559伙。因此，截至8月底共有28個住宅項目待批預售，共涉14,619伙。

●至於恒基物業代理負責銷售的屯門帝御第2期，已命名為帝御‧星濤，提供614個單位，料年內有機會開售。

●峻源低層戶獲1668萬元承接

踏入9月，各區樓盤相繼錄得成交。據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下馬鞍山峻源，剛售出第3座7樓B單位，實用面積922方呎，成交價1,668萬元，呎價18,091元，屬項目本月首宗交投。

●利奧坊‧曦岸樓價逾500萬元單位終止買賣

●MARINI系列單日連沽4伙 套現逾5,200萬

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MARINI系列，單日連沽4個單位，套現逾5,200萬元。項目各期開售至今累積售出1,563伙，佔可售單位近95%，金額逾143.8億元。

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