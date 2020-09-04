樓價UPDATES：黃埔花園套三房減132萬沽

紅磡黃埔花園錄9月首宗買賣，同區換樓客帶票睇樓，原業主減價132萬元，以1,468萬元沽出套三房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●大潭陽明山莊13座極高層73室，實用面積約2,308方呎，套四房連工人套房間隔，日前終以100,000元獲承租，實用呎租約43元，屋苑現時約有57個放租單位，最低月租入場費由46,000元起。

●北角港運城2座中層B室，實用面積745方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以約1,280萬元承接，實用呎價17,181元，原業主於2008年6月購入，當時作價639萬元，帳面獲利641萬元。

●北角富澤花園富邦閣中層E室，實用面積645方呎，三房間隔，望樓景，獲區外換樓客以約1,040萬元承接，實用呎價16,124元，原業主於2000年4月以263萬元購入上址自住，持貨20年轉手帳面獲利約777萬元離場，期內升值近3倍。

●鰂魚涌康怡花園錄本月第二宗買賣，屋苑R座高層14室，實用面積466方呎，兩房間隔，以約838萬元成交，實用呎價約17,983元，新買家為同區客，鍾情該廈鄰近港鐵入口，斥資入市自用。

●鰂魚涌太古城9月錄得3宗成交，平均實用呎價19,550元，其中衛星閣高層D室，實用面積502方呎，兩房間隔，8月中叫價1,080萬元，最終減20萬元，以1,060萬元易手，實用呎價21,116元。

●筲箕灣i-UniQ譽．東中高層C室，實用面積329方呎，一房間隔，以660萬元連租約易手，實用呎價20,061元，單位現時租金16,000元，租金回報2.9厘，原業主持貨9年，帳面獲利63.5萬元，單位升值近11%。

●小西灣藍灣半島7座中層B室，實用面積811方呎，三房套加工人套房間隔，望將軍澳南全海景，獲租客以28,000元租入，實用呎租約34.5元，租客為本區客。

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九龍區

●紅磡黃埔花園錄本月首宗買賣，單位為3期8座高層E室，實用面積853方呎，套三房加工人房間隔，原先放盤叫價約1,600萬元，原業主有意出貨，且「見票有得傾」，遂議減132萬元易手，成交價1,468萬元，減幅約8.3%，實用呎價17,210元，新買家為區內換樓客，已經物色換樓單位多月，有感市場氣氛持續回暖，遂加快入市。

●啟德天寰3座高層N室，實用面積約330方呎，一房間隔，望市景，放盤約三個月，原業主開價850萬元，經議價後減價43.2萬元或約5.1%，最終以806.8萬元沽出，實用呎價約24,448元，原業主於2017年6月以約716.8萬元購入，持貨3年轉手帳面獲利約90萬元，物業升值約13%。

●啟德天寰2座低層E室，望市景，兩房間隔，實用面積約468方呎，以980萬元放盤1個月後，獲外區客接洽，議價後減價42萬元，以約938萬元成交，實用呎價約20,043元，新買家為首置客，原業主於2017年6月以約749.2萬元購入，帳面賺約188.8萬元，物業升值約25.2%。

●九龍灣德福花園U座高層10室，兩房間隔，實用面積約520方呎，以約750萬元放盤約兩星期，即吸引區內客洽詢，議價後減價50萬元，以700萬元成交，實用呎價約13,462元，低市價3至4%，新買家為首置客，睇樓1次即決定承接。

●九龍灣德福花園O座高層4室，實用面積517方呎，兩房間隔，吸引同區客承接換樓，經商議後由790萬元，調減至760萬元成交，實用呎價約14,700元，原業主於2012年5月斥資420萬元購得，轉手帳面獲利340萬元，升值逾8成。

●牛頭角淘大花園H座高層6室，實用面積約391方呎，兩房間隔，早於6月叫價690萬元放盤，及後經多次減價，於近日以658.8萬元易主，當中累減31.2萬元或約5%，實用呎價約16,849元。

●土瓜灣港圖灣低層B室，實用面積602方呎，兩房連士多房間隔，吸引用家睇準機會承接，成交價1,000萬元，實用呎價約16,611元，原業主於2013年7月以915.389萬元承接，轉手帳面獲利84.611萬元，升值約9%。

●奧運站柏景灣6座中高層H室，實用面積449方呎，兩房間隔，望市景，以1,005萬元成交，實用呎價22,383元，原業主於2017年4月以800萬元購入，持貨逾3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利205萬元，單位升值26%。

●長沙灣西九四小龍9月暫錄約3宗買賣，包括泓景臺7座中層F室，實用面積735方呎，套三房間隔，向內園，6月放盤價為1,360萬元，9月落價至1,280萬元，立即吸引買家洽購，經議價後進一步減價20萬元，隨即以1,260萬元成交，實用呎價17,143元。

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新界區

●馬鞍山迎海．駿岸6座高層G室，實用面積551方呎，兩房連儲物房間隔，議價後以962萬元易手，實用呎價17,459元，原業主於2016年以889萬元購入，持貨4年帳面獲利約73萬元，單位升值約8.2%。

●馬鞍山曉峯灣畔1座頂層戶，實用面積501方呎，兩房間隔，放盤兩星期，原叫價720萬元，累減40萬元或5.6%，獲買家以680萬元沽出，實用呎價13,573元。

●大圍居屋美城苑A座中層8室，實用面積338方呎，兩房間隔，日前於已補價自由市場以485萬元易手，實用呎價14,349元。

●沙田居屋愉翠苑愉善閣中層1室，實用面積510方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價630萬元，放盤3個月，減價60萬元，減幅近10%，以570萬元沽出，實用呎價11,176元。

●沙田濱景花園5座中層F室，實用面積554方呎，套三房間隔，開價860萬元，議價後以835萬元易手，實用呎價15,072元，原業主則於2017年以710萬元購入，持貨3年帳面獲利125萬元，單位升值約17.6%。

●火炭駿景園10座高層G室，實用面積974方呎，套三房連工人房間隔，望馬場景，最終以1,550萬元成交，實用呎價15,914元，原業主於2005年8月購入上址，當時作價710萬元，持貨15年至今沽售，帳面獲利840萬元，期內升值近1.2倍。

●大埔嵐山3座低層C室，實用面積735方呎，套三房及儲物房間隔，望開揚山景，放盤時開價約860萬元，議價後以820萬元易手，實用呎價11,156元，新買家為用家，購入單位作自住之用。。

●粉嶺名都7座低層D室，實用面積454方呎，三房間隔，議價後以520萬元獲承接，實用呎價11,454元，原業主則於1999年以173萬元購入，持貨21年沽出帳面獲利347萬元，單位升值約2倍。

●元朗瑞豐華庭1座低層B室，實用面積762方呎，套三房間隔，叫價795萬元，議價後減價47萬元，以748萬元沽出，實用呎價9.816元，新買家為用家，好洪水橋發展前景，加快入市決定。

●元朗YOHO Town第3座低層F室，實用面積約393方呎，兩房間隔，原業主叫價約630萬元放售，雙方議價後以620萬元成交，實用呎價約15,776元，原業主於2017年8月以約520萬元購入，轉手帳面賺約100萬元，物業升值約19.2%。

●元朗怡豐大廈高層3室，實用面積約353方呎，兩房間隔，叫價430萬元，及後減價10萬元或約2%，以420萬元沽出，實用呎價約11,898元，現時屋苑僅餘1個放盤，叫價508萬元。

●屯門叠茵庭3座高層E室，實用面積389方呎，區內客以546萬元購入上址上車，實用呎價14,036元，原業主於2013年以約297萬元購入，轉手帳面獲利約249萬。

●屯門居屋新圍苑B座低層6室，實用面積554方呎，三房兩廳間隔，業主考慮到租客願意保留屋內所有傢電，決定大幅減價1,700元，最終獲區內租客以11,800元承租，實用呎租21.3元，如以同類型單位銀行估值約514萬元計算，租金回報率達2.8厘。

●荃灣朗逸峯12座低層D室，實用面積約974方呎，套三房連工人套間隔，放盤約三個月，至近日以1,100萬元成交，實用呎價約11,294元，低市場價約3%，屋苑8月共錄3宗二手成交，現時有約20個單位放售，叫價由1,120萬元起。

●荃灣荃威花園9月錄首宗成交，單位為D座低層3室，實用面積441方呎，兩房間隔，享泳池景，開價505萬元，議價後業主願減33萬元或6.5%，至472萬元沽出，實用呎價10,703元。

●荃灣愉景新城3座高層G室，實用面積約495方呎，兩房間隔，開價約740萬元放售，吸引區內客洽商承接，考慮不久決定入市，成交價723萬元，實用呎價約14,606元，原業主於2015年6月以約535萬元購入，轉手帳面獲利約188萬元。

●荃灣麗城花園2期2座中低層G室，實用面積約572方呎，三房間隔，望樓景加海景，日前終以670萬元沽出，實用呎價約11,713元，原業主於1990年1月以67萬元一手購入，持貨約30年轉手帳面獲利約603萬元。

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