亨得利終止經營手錶零售業務

集團表示，曾試圖要求業主減租，但結果並不十分有效，因大多數業主不願定下任何長遠安排。集團僅取得某些業主的臨時租金減免；但該等業主只願考慮按月作出短期的安排。

集團亦指，上半年業績錄股東應佔虧損總額約7,000萬元人民幣，主因手錶零售業務收入下降，及該業務有關的使用權資產以及物業、廠房及設備的減值及存貨撥備。基於該業務嚴重虧損、公司對零售業前景不樂觀，認為該業務不再具有商業吸引力。

集團認為，在此階段結束該業務符合公司及其全體股東的最佳利益，可助集團把資源集中在其他業務，如配套產品製造業務。董事會認為配套產品製造業務將穩定發展，因此預計該決定將為股東帶來最大的回報。

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