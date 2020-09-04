【持續改善】美國8月非農業職位增加137萬個　失業率降至8.4%

美國就業市場持續緩速改善，勞工部周五(4日)公布，8月份非農業職位增加137.1萬個，略高預期135萬個，期內失業率由7月的10.2%，顯著降至8.4%，好過預期9.8%，而8月平均時薪按月增加0.4%，亦好過預期沒有增長。

勞工部日前公布，截至8月28日止一周的新申領失業救濟人數按周減少13萬人，至88.1萬人，而截至8月22日止一周，持續申領救濟人數亦按周下降約124萬人，至1,325.4萬人，兩個數字均好過預期。

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