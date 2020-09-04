港股通股票名單9月7日起調整 納入百濟神州等
2020年09月04日 21:01
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香港交易所(00388)透過港股通公眾號公布，因恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股定期調整，港股通股票名單將於9月7日起調整。當中，鷹君(00041)、信達生物(01801)、百濟神州(06160)及康基醫療(09997)，同時獲納入滬港通及深港通名單。
深港通下的港股通將納入遠東發展(00035)、神州租車(00699)、民銀資本(01141)、日清食品(01475)、亞信科技(01675)、天立教育(01773)、中廣核新能源(01811)慕尚集團控股(01817)、永升生活服務(01995)、京信通信(02342)、大新銀行集團(02356)、寶勝國際(03813)、和諧汽車(03836)、海吉亞醫療(06078)、寶龍商業(09909)、九毛九(09922)、移卡(09923)、時代鄰里(09928)、滙景控股(09968)、建業新生活(09983)等24隻股份，另剔除15隻股份。
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