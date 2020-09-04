【夜市直擊】道指插穿二萬八關　Tesla跌逾7%

美股跌勢加劇，道指連續跌穿多個關口，一度挫逾500點至27,700水平，目前報27,881點，跌411點或1.45%；標指報3,373點，跌81點或2.35%；納指報10,997點，跌460點或4.02%。

電動車生產商特斯拉(Tesla)本周初宣布大手配股「抽水」50億美元，加上遭主要獨立股東大手減持，周五再冧7.86%，4日累插約25%，陷入技術性熊市。

【22:15】經歷周四大跌後，周五美股反彈勢頭未見鞏固，其中道指目前報28,356點，升幅縮至63點或0.23%；標指跌報3,434點，跌20點或0.59%；納指報11,235點，跌222點或1.94%。

港股期指夜市偏軟，目前報24,553點，跌117點，低水142點。

事實上，周四美股暴跌沒有明確的外部推動因素，但此前已有許多市場專家警告市場泡沫氾濫，尤其是投資者在疫情期間尋找避風港導致科技股過熱。科技股周五繼續走弱，蘋果公司續插4%，亞馬遜、Netflix及Facebook等跌2至3%。

今年迄今表現比較弱勢的一些股票則在周四表現相對較好，標普500指數中能源、公用事業及金融等板塊跌幅均不到1.6%。周五銀行股上漲，花旗集團，美國銀行和摩根大通升2%。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示：「我們最終可能會看到一些輪換，從而可能導致新的市場領導股份。」

數據方面，美國就業市場持續緩速改善，勞工部周五公布，8月份非農業職位增加137.1萬個，略高預期135萬個，期內失業率由7月的10.2%，顯著降至8.4%，好過預期9.8%，而8月平均時薪按月增加0.4%，亦好過預期沒有增長。

受就業市場改善驅動，美匯指數升至93.12，創逾一周新高。

有分析認為，聯儲局將在9月15-16日的會議上修正其經濟預期，此前該局6月預期今年底的失業率為9.3%，與目前報告中8.4%的失業率相比，這個預期數字顯得過於悲觀。

【21:30】美國就業數據好過預期，美股周五(4日)早段個別發展，道指反彈205點，報28,498點，以科技股為主的納指亦止瀉，回升64點，報11,522點。

蘋果公司(Apple Inc.)股價周四勁插8%，市值蒸發約1,500億美元，周五早段回穩，微升0.5%至121.52美元。

其他重磅科技股方面，亞馬遜微升0.2%至3,374.8美元，但Faceook跌0.95%至288.36美元。

BTIG首席股市策略員伊曼紐爾認為，周四冧市是調整組合的好機會，他看好今年仍跌逾18%的美國銀行股，相信隨着聯儲局政策轉變，金融股最終在2021年帶領大市向上。

富國銀行高級環球策略員Sameer Samana表示，雖然今次調整來得突然，但基於投資者紛紛追捧大型科技股的程度，也是遲早來臨。他又預期今個長周末假後，市場焦點將轉到美國大選，交易員可能降低風險。

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