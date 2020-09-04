華僑城售成都商住項目 涉資逾12億人幣
2020年09月04日 22:17
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華僑城(亞洲)(03366)公布，向間接控股股東附屬華僑城成都，出售成都天府華僑城50.99%股權及相關債務，代價總值12.52億元人民幣(下同)。
成都天府華僑城主要從事旅遊及房地產開發業務，包括成都華僑城項目，涉及高檔住宅社區、城市娛樂及商業綜合體，以及歡樂谷主題公園。目前僅剩少數待售物業，包括約5.46萬平方米的多層別墅及住宅物業、總面積約6,600平方米的高級商舖，以及總面積約2.59萬平方米的停車場。
董事會計劃將出售事項所得款項淨額用於一般營運資金及日後投資，預期出售事項收益約2.33億元。
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