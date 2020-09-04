華僑城售成都商住項目　涉資逾12億人幣

成都天府華僑城主要從事旅遊及房地產開發業務，包括成都華僑城項目，涉及高檔住宅社區、城市娛樂及商業綜合體，以及歡樂谷主題公園。目前僅剩少數待售物業，包括約5.46萬平方米的多層別墅及住宅物業、總面積約6,600平方米的高級商舖，以及總面積約2.59萬平方米的停車場。

董事會計劃將出售事項所得款項淨額用於一般營運資金及日後投資，預期出售事項收益約2.33億元。

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