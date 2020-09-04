昊天發展及昊天國際參與柬埔寨經濟特區項目
2020年09月04日 22:17
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昊天發展集團(00474)及昊天國際建投(01341)公布，旗下Victory Bright Limited作為買方向Soaring Wealth Ventures Limited收購目標公司全部已發行股本，目標公司擁有項目公司22%。項目公司將擁有開發柬埔寨國公省建立一個面積為17,252,519平方米的經濟特區之唯一及獨家權利，並擁有所有必要土地使用權。
交易總代價為11.25億港元，其中於完成時1.25億元將由昊天國際透過按發行價配發及發行代價股份償付；8.50億元將透過發行代價票據償付；及1.5億港元將透過發行代價可換股債券償付。
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