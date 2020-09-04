中國銀保監向5家金融機構處罰逾3.2億人幣
2020年09月04日 22:24
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中國銀保監會周五公布，查處5家金融機構，處罰金額共逾3.2億元人民幣(下同)，同時給予多名相關負責人警告及行政處罰。
民生銀行(01988)被罰款接近1.08億元，涉及違規包括為房地產企業繳納土地出讓金提供融資等多項違法違規行為。浙商銀行(02016)被罰款約1.01億元，涉及違規向房地產開發企業提供融資，用於償還股東墊付的土地出讓金等。
廣發銀行被罰款約9,283萬元，涉及向不合格個人投資者發行理財產品投資權益性資產、向關係人發放信用貸款等多項違法違規行為。中國華融資產管理(02799)被罰款2,040萬元，華夏銀行(600015.SH)亦被罰款110萬元。
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