海底撈收購「漢舍中國菜」餐廳80%股權
2020年09月04日 22:52
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海底撈(06862)公布，收購「漢舍中國菜」品牌經營的九家中餐廳80%的股權，代價1.2億元人民幣。
另外，集團收購HN&T Holdings 80%已發行及發行在外普通股，代價304萬美元，其經營「Hao Noodle」、「Hao Noodle and Tea by Madam Zhu’s Kitchen」旗下位於紐約的兩家餐廳，提供輕食、飲料及酒水。
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