紐約期油失守40美元　布蘭特期油瀉近3%

美國就業數據理想帶動美元轉強，令以美元計價的國際油價失去支持，紐約期油失守每桶40美元，低見39.92美元，挫3.5%，勢創6月以來最大跌幅；布蘭特期油亦跌2.93%，低見42.78美元。

俄羅斯石油部長稱石油需求回復至疫前90%，但旅遊限制及在家工作安排，令復甦步伐放慢。

Strategic Energy & Economic Research總裁Michael Lynch則指，股市拋售反映對經濟愈趨悲觀，導致廣泛資產亦遭沽售。

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