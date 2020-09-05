高銀獲長實協助融資87億 股價曾飆93%

高銀周五開市前刊發的公告，內裏就上述約87億元融資計劃的着墨甚少，惟按公司7月中曾刊發公告，提及就兩筆債務償還方案進行磋商，並為此尋求約87億元的新融資，兩筆債務涉及附屬公司賜譽去年發行之68億元浮息優先抵押票據，以及另外兩家附屬公司成美及Goal Eagle去年獲金融機構授出的定期貸款融資本金連利息近35億元。

高銀周五同時公布，向Power Alpha Global Limited出售主要從事保理服務的全資子企高銀金融保理發展有限公司(高銀保理)全部已發行股本，作價20.5億元，這是參考高銀保理今年6月30日的未經審核合併資產淨值約7.88億元，以及高銀保理同日的未償還股東貸款約逾12.61億元而定。

據高銀網站介紹，其保理業務成立於2009年，於香港、上海及美國設有辦事處。保理扼要來說，就是收購企業的應收帳權益，對方從而預先獲取應收帳款項，將未收到的帳款轉化為現金。

高銀表示，出售高銀保理的原因是其財務表現欠佳，公司得以終止確認其銀行借貸，提升集團的財務靈活度，預期扣除出售事項相關的其他開支後，所得款項淨額為約20.47億元，擬用於償還債務及充當一般營運資金。

而由於20.5億元的總代價與高銀保理的未經審核資產淨值及股東貸款帳面值於今年6月30日的總額淨值相若，高銀預期不會從今次出售業務錄得重大收益或虧損，惟須經核數師審議。

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