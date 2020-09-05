東方日報B1：港美科技股閃跌　響警號！

美國科技股周四突然「散水」，以科技股掛帥的納斯達克指數曾插5.77%，拖累道指曾瀉逾千點，標指亦瀉3.5%。香港上市的科技股昨亦遭殃，「港版納指」恒生科技指數30隻成分股達26隻下挫，下跌股份市值單日損失共逾4,672億元。分析指科技股高位回吐屬健康調整，惟安聯首席經濟顧問埃利安警告美股隨時再冧10%。市場憂跌市下科技股難幸免！

美股周五早段未止瀉，道指插581點，報27,711點，標指挫105點，至3,349點，但納指續跌582點或5%，報10,875點。歐洲股市反覆向下，法、德兩國股市尾段分別挫0.73%及1.38%。個別股份中，蘋果公司(Apple Inc.)周四股價單日插8%，市值蒸發約1,500億美元，周五再跌8.26%至110.89美元。其他俗稱「FAANG」的重磅科技股──亞馬遜、Alphabet、Facebook、Netflix，跌幅3至6%。

電動車生產商特斯拉(Tesla)周二宣布大手配股「抽水」50億美元，加上遭主要獨立股東大手減持，周五再挫8.59%，四日累插近25%，幾乎陷入技術性熊市。

騰訊美國預託證券(ADR)周五早段報514.94元，較香港收市價低3.06元或0.59%。

事實上，科技股帶動下，納指年內表現拋離其他主要指數，市場日益擔心估值過高。資深投資者林一鳴指，納指由3月時的六千多點，一舉衝上近日12,000點關，升幅近一倍，確要「抖抖氣」，但今次跌浪僅適度的調整，非科技股泡沫爆破開始。

豐盛金融資產管理董事黃國英亦認為，現時科技股的長期基本因素未有改變，昨日亞洲交易時段的市場反應亦較預期鎮定。而該基金暫時無意加倉阿里，至於本身已是基金重倉股之一的騰訊，他則指會伺機加注。

BTIG首席股市策略員伊曼紐爾指，周四冧市是調整組合好機會，看好今年仍跌逾18%的美國銀行股，相信隨着聯儲局政策轉變，金融股最終在2021年帶領大市向上。

另外，埃利安對市場看法較審慎，他指在聯儲局刺激政策下，逢低吸納的思維將受考驗，如從技術層面轉向考慮基本因素包括企業破產，美股很易再跌10%，但是投資心態是否確切改變尚待觀察。

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