歐股周五受壓 Bankia逆市急升逾3成
2020年09月05日 00:34
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歐洲股市周五(4日)受壓，英國富時100指數收報5,799點，跌51點或0.88%；法國CAC指數收報4,965點，跌44點或0.89%；德國DAX指數收報12,842點，跌215點或1.65%。
西班牙Caixabank和Bankia周四(3日)宣布合併，將成為西班牙最大銀行集團，Caixabank股價急升12.37%；Bankia則上漲32.88%。
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