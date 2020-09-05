紐約期金全周累挫逾2%　下試1930美元關

國際金價周五(4日)下挫，紐約12月期金收報每安士1,934.3美元，跌3.5美元或0.2%，全周累計下跌2.1%。美匯指數報92.82，升0.1%。

BMO基本及貴金屬衍生產品主管Tai Wong表示，黃金與美元的相關性在過去兩周有所提高，尤其是美國就業數據出爐後，明顯看出美元反彈而金價受壓。

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