孫正義的豪賭？傳軟銀狂掃逾300億美科技股期權

有「投資之神」稱號的孫正義近日大舉押注美國科技股。外媒報道，由孫正義掌舵的日本軟銀集團(Softbank)在今年春季大舉買入近40億美元(約312億港元)美國科技股；同時斥資近40億美元進行期權操作，其投資敞口高達500億美元(約3,900億港元)。

根據監管文件，軟銀在春季買入接近40億美元科技股，例如亞馬遜、微軟公司、Netflix，以及Tesla等。另據知情人士指出，軟銀同時以相若的金額，對該些股票及另外一些股票的進行期權操作，包括買入認購期權，同時沽出更高的行使價的認購期權。該期權操作有助投資者在一定股價升幅內獲利，並具有一定鎖定賺蝕金額的作用。知情人士稱，軟銀進行的近40億美元期權操作，投資敞口達到500億美元。

事實上，蘋果公司、微軟、亞馬遜和Facebook這4家大型科技股，合共對美國標普500指數的佔比約達25%。該些科技股在過去數周大幅上漲，推動了標指近日創出紀錄新高，但同時引發投資者的憂慮，因為只要大型科技股大幅下跌，恐拖累美國股市急挫。

值得留意的是，以科技股為主的納指屢創新高之後，本周四(3日)急挫近5%，進一步惹來投資者對科技股表現的擔憂。

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