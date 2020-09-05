紐約期油全周挫逾7% 跌穿40美元關
2020年09月05日 02:50
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(Getty Images圖片)
市場憂慮新冠肺炎疫情持續，會拖慢經濟復甦步伐，令油市需求下降，國際油價周五(4日)受壓。紐約10月期油收報每桶39.77美元，跌1.6美元或3.87%，為自7月初以來首次收市跌穿40美元；布蘭特11月期油收報每桶42.66美元， 跌1.41美元或3.2%，兩者均創自7月9日以來收市新低。
全星期計，紐約期油累跌近7.5%，結束連續4周升勢；布蘭特期油累跌6.9%。
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