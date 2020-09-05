美股收市：道指跌159點　納指全周累挫3%

經歷周四(3日)大跌後，周五美股反彈勢頭未見鞏固，3大指數收市向下。道指早段最多曾升247點，惟其報迅速轉跌，最多跌628點，至中後段跌幅收窄並一度轉升，惟收市跌159點或0.56%，報28,133點；標指收報3,426點，跌28點或0.81%；納指收報11,313點，跌144點或1.27%。

大型科技股普遍偏軟，Facebook、亞馬遜股價分別收跌2.88%和2.18%；蘋果公司一度急跌逾8%後靠穩回升，收報120.96美元，升0.07%。

總結全周，道指、標指、納指分別累跌1.82%、2.31%、3.27%。標指結束連續5周上漲。

BTIG首席股市策略員伊曼紐爾認為，周四冧市是調整組合的好機會，他看好今年仍跌逾18%的美國銀行股，相信隨着聯儲局政策轉變，金融股最終在2021年帶領大市向上。

富國銀行高級環球策略員Sameer Samana表示，雖然今次調整來得突然，但基於投資者紛紛追捧大型科技股的程度，也是遲早來臨。他又預期今個長周末假後，市場焦點將轉到美國大選，交易員可能降低風險。

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