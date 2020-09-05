鮑威爾：美國經濟未來若干年都需要低利率支持

外媒報道，美國聯儲局主席鮑威爾表示，該局認為美國經濟今後復甦的路將更加艱難，強調聯儲局不會過早地撤銷對經濟的支持。

他稱，聯儲局已經做了很多事去支持經濟，必要時還可以繼續，並相信美國經濟在未來若干年都需要低利率來支持。

鮑威爾又說，現在還不是考慮財政可持續性的時候，認為美國聯邦政府將需要實施更多財政措施。

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